Дайте наименование предмету,используя конструкцию lt;lt;что называется чемgt;gt; вместо синонимичной конструкции lt;lt;что получило название чегоgt;gt;. Пример: 1) Районы города-гигант,в которых расположены только жил...

Дайте наименование предмету,используя конструкцию lt;lt;что называется чемgt;gt; вместо синонимичной конструкции lt;lt;что получило название чегоgt;gt;. Пример: 1) Районы города-гигант,в которых расположены только жилые дома и нет промышленных предприятий,получили название lt;lt;спальные районы gt;gt; 2)Часть города,которая удалена от центра,получило название lt;lt;окраинаgt;gt; 3)Гигантский супермаркет,занимающий огромную территорию,получил в России название lt;lt;гипермаркетgt;gt; 4)Социальная группа граждан,имеющая стабильный и высокий доход,получила название среднего класса 5)Автомобиль иностранного производства получил название иномарки 6)Ремонт квартиры или дома ,соответствующий высоким европейским стандартам качества,получил в России название lt;lt;евроремонт gt;gt;

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1) районы города-гиганта, в которых расположены только жилые дома и нет промышленных предприятий, называются спальными районами. 2) часть города, которая удалена от центра, называется окраиной. 3) гигантский супермаркет, занимающий огромную территорию, называется гипермаркетом. 4) социальная группа граждан, имеющая стабильный и высокий доход , называется средним классом. 5 автомобиль иностранного производства называется иномаркой. 6)ремонт квартиры или дома, соответствующий высоким европейским стандартам, называется евроремонтом.
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