Дайте наименование предмету,используя конструкцию lt;lt;что называется чемgt;gt; вместо синонимичной конструкции lt;lt;что получило название чегоgt;gt;. Пример: 1) Районы города-гигант,в которых расположены только жил...

Дайте наименование предмету,используя конструкцию lt;lt;что называется чемgt;gt; вместо синонимичной конструкции lt;lt;что получило название чегоgt;gt;. Пример: 1) Районы города-гигант,в которых расположены только жилые дома и нет промышленных предприятий,получили название lt;lt;спальные районы gt;gt; 2)Часть города,которая удалена от центра,получило название lt;lt;окраинаgt;gt; 3)Гигантский супермаркет,занимающий огромную территорию,получил в России название lt;lt;гипермаркетgt;gt; 4)Социальная группа граждан,имеющая стабильный и высокий доход,получила название среднего класса 5)Автомобиль иностранного производства получил название иномарки 6)Ремонт квартиры или дома ,соответствующий высоким европейским стандартам качества,получил в России название lt;lt;евроремонт gt;gt;