дайте общую характеристику художественным направлениям, стилям, существующим в искусстве России начала 20 века

Реализм - Направление в литературе и искусстве, ставящее целью дать правдивое воспроизведение действительности в ее типических чертах. Ведущие принципы реализма: объективное отображение существенных сторон жизни в сочетании с высотой и истинностью авторского идеала; воспроизведение типичных характеров, конфликтов, ситуаций при полноте их художественной индивидуализации (т.е. конкретизации как национальных, исторических, социальных примет, так и физических, интеллектуальных и духовных особенностей); предпочтение в способах изображения "форм самой жизни", но наряду с использованием условных форм (мифа, символа, притчи, гротеска); преобладающий интерес к проблеме "личность и общество" (особенно - к неизбывному противостоянию социальных закономерностей и нравственного идеала, личностного и массового, мифологизированного сознания).Символизм - направление в сосредоточеное преимущественно на художественном выражении посредством символа интуитивно постигаемых сущностей и идей, смутных, часто изощренных чувств и видений. Философско-эстетические принципы символизма восходят к сочинениям А. Шопенгауэра, Э. Гартмана, Ф. Ницше, творчеству Р. Вагнера. Стремясь проникнуть в тайны бытия и сознания, узреть сквозь видимую реальность сверхвременную идеальную сущность мира ("от реального креальнейшему") и его "нетленную" красоту, символисты выразили неприятие буржуазности и позитивизма, тоску по духовной свободе,трагическое предчувствие мировых социально-исторических сдвигов.Декаданс - искусство, характеризующееся упадническими, регрессивными настроениями.Акмеизм - течение в русской поэзии, провозгласившее свобождение поэзии от символистских порывов к "идеальному", от многозначности и текучести образов, усложненной метафоры, возврат к материальному миру, предмету (или стихии "естества"), точному значению слова. "Земной" поэзии акмеизма свойственны отдельные модернистские мотивы, склонность к эстетизму, камерности или к поэтизации чувств первозданного человека.Футуризм - авангардистское направление в искусстве. Стремясь создать "искусство будущего", футуризм декларировал отрицание традиционной культуры (наследия "прошлого"), культивировал эстетику урбанизма и машинной индустрии. Для живописи характерны сдвиги, наплывы форм, многократные повторения мотивов, как бы суммирующих впечатления, полученные в процессе стремительного движения. Для литературы -переплетение документального материала и фантастики, в поэзии - языковое экспериментирование.Модернизм - общее обозначение всех авангардистских направлений в культуре 20 в., программно противопоставивших себя традиционализму в качестве единственно истинного "искусства современности" или "искусства будущего". В более строгом историческом смысле - ранние стилистические тенденции такого направления (импрессионизм, постимпрессионизм, символизм, стиль модерн), в которых разрыв с традицией еще не был так резок и принципиален, как позднее. Таким образом, модернизм является не столько синонимом авангардизма, сколько его предварением или ранним этапом.Импрессионизм - направление в искусстве, представители которого стремились наиболее естественно и непредвзято запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолетные впечатления. Его характеризует свежесть и непосредственность восприятия жизни, изображение мгновенных, как бы случайных движений и ситуаций, кажущуяся неуравновешенность, фрагментарность композиции,неожиданные точки зрения, ракурсы, срезы фигур, передача тонких настроений,психологических нюансов, интерес к гармонической красочности.Неоклассицизм - художественное течение, основывавшееся на классических традициях искусства античности, Возрождения и классицизма. Отличается подчеркнутым благородством, строгостью и ясностью стиля, воссозданием некоторых форм и стилистических черт классического искусства.