Дайте оценку Азовским походам Петра.

Азовские походы могут считаться первым значительным свершением Петра I.Продемонстрирована важность артиллерии и флота для ведения войны.Азовские походы являются заметным примером успешного взаимодействия флота и сухопутных сил при осаде приморской крепости.Проявились организаторские и стратегические способности Петра, в том числе умение делать выводы из неудач и собирать силы для повторного удара.Несмотря на успех, стала очевидна незавершённость достигнутых результатов: без овладения Крымом или Керчью выход в Чёрное море был по-прежнему невозможен.Для удержания Азова необходимо было продолжать строительство флота и обеспечить страну специалистами, способными построить современные морские суда.