Дайте определение внутренняя энергии тела

Дайте определение внутренняя энергии тела

Ответ(ы):

Ответил Гость:
это сумма кинетической энергии всех молекул, из которых состоит тело, и потенциальной энергии их взаимодействия.
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