Дайте определения: Наука Биология Жизнь Научный метод Метод исследования Гипотеза Теория Правило Закон Биополимер Нуклеотид Аминокислота

1.Наука — область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности. 2.Биология— наука о жизни, одна из естественных наук, предметом которой являются живые существа и их взаимодействие с окружающей средой. 3.Жизнь — это особый вид материального взаимодействия генетических объектов, которые осуществляют синтез (производство) себе подобных генетических объектов. 4.Научный метод — совокупность основных способов получения новых знаний и методов решения задач в рамках любой науки. Метод включает в себя способы исследования феноменов, систематизацию, корректировку новых и полученных ранее знаний. 5.Методы исследования - это способы достижения цели исследовательской работы. 6.Гипотеза — предположение или догадка; утверждение, предполагающее доказательство, в отличие от аксиом, постулатов, не требующих доказательств. 7.Теория – система обобщенного достоверного знания о том или ином фрагменте действительности, которая описывает, объясняет и предсказывает функционирование определенной совокупности составляющих его объектов. 8.Правило - это условие, которое необходимо соблюсти, чтобы чего-то достичь. 9.Закон – внутренняя, необходимая, устойчивая и существенная связь, обусловливающая упорядоченность бытия и его изменений. 10.Биополимеры — класс полимеров, встречающихся в природе в естественном виде, входящие в состав живых организмов: белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды, лигнин. Биополимеры состоят из одинаковых (или схожих) звеньев — мономеров. 11.Нуклеотиды (нуклеозидфосфаты) — фосфорные эфиры нуклеозидов. Свободные нуклеотиды, в частности АТФ, цАМФ, АДФ, играют важную роль в энергетических и информационных внутриклеточных процессах, а также являются составляющими частями нуклеиновых кислот и многих коферментов. 12.Аминокислоты (аминокарбоновые кислоты) — органические соединения, в молекуле которых одновременно содержатся карбоксильные и аминные группы. Аминокислоты могут рассматриваться как производные карбоновых кислот, в которых один или несколько атомов водорода заменены на аминогруппы.