Дайте определения таким понятиям, как: 1) Единство химического состава 2) Единство структурной организации 3) Открытость 4) Обмен веществ и энергии 5) Самовоспроизвед ение (репродукция) 6) Саморегуляция 7) Рос...

5) Репродукция - обеспечивает приемственность сменяющихся биологической системой 6) Саморегуляция - базируется на совокупности потока вещества энергии и информации через живой организм 9) Раздражимость - связано с передачей информацией из вне и отражает реакцию системы на внешней раздражитель 10) Наследственность -способность организмов передавать свои признаки в ряду поколений 11) Изменчивость - способность организмов приобретать новые признаки в ряду поколений 12) Адаптация