Дайте памятку как написать письмо интернет другу ПОЖАЛУЙСТА!!
Разное
Дайте памятку как написать письмо интернет другу ПОЖАЛУЙСТА!!
Ответ(ы):
Гость:
Сначала напиши привет, а потом спроси как твои дела, а за этим спроси чем любишь заниматься, а потом уже что хочешь
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