Дайте пожалуйста характеристику цезия полностью всё, очень срочно надо.

Цезий 1) Химический символ - Cs, порядковый номер - № 55 , название элемента Цезий, атомная масса Ar=133 2) Группа - 1, подгруппа- главная , шестой период 3) Исходя из вышеизложенного напишем строение атома Цезия. Строение атома Цезия: Заряд ядра атома Цезия +55 (в ядре 55 протона- p и 78 нейтрона - n) Вокруг ядра атома 6 энергетических уровней, на которых располагается 55 электронов. Cs)))))) электронная формула Цезия: Cs 1s2s2p3s3p3d4s4p4d5s5p5d6s 4)Цезий металл, валентность равна 1, степень окисления+1 5) Формула высшего оксида - CsO - основной оксид 6) Формула гидроксида CsOH - это щелочь 7) Летучего соединения с водородом не образует, а соединение цезия с водородом - это гидрид цезия CsH - вещество белого цвета с ионным типом связи и ионной кристаллической решеткой