Дайте тему и идею стихотворения "Родное" Д. Мережковского

Прекрасные стихи о природе, о Родине, о родном крае.... Ни один зарубежный поэт не опишет так свой родной край как Д. Мережковский, В Жигулин, и т.д. Дмитрий Мережковский «Родное» Далеких стад унылое мычанье И близкий шорох свежего листа… Потом опять глубокое молчанье… Родимые, печальные места! Протяжный гул однообразных сосен И белые, сыпучие пески… О, бледный май, задумчивый, как осень!. . В полях затишье, полное тоски… И крепкий запах молодой березы, Травы и хвойные игл, когда порой, Как робкие, беспомощные слезы, Струится теплый дождь во тьме ночной. Здесь – тише радость и спокойней горе, Живешь как в милом и безгрешном сне, И каждый миг, подобно капле в море, Теряется в бесстрастной тишине. Вот они – поля нашего края! Такую прелесть, можно только увидеть в нашем крае! Красота неправда ли? Ни одни мы так любим наш край! Наша гордость!