Даю 10 баллов за задачу по физике. Модуль равнодействующей сил, которые действуют на тело во взаимно перпендикулярных направлениях, равна 13 H. Модуль одной из этих сил равна 12 H. Чему равен модуль второй силы? ...
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Даю 10 баллов за задачу по физике. Модуль равнодействующей сил, которые действуют на тело во взаимно перпендикулярных направлениях, равна 13 H. Модуль одной из этих сил равна 12 H. Чему равен модуль второй силы?
Ответ(ы):
Гость:
Составляешь треугольник из векторов. Он получается прямоугольным. Гипотенуза - вектор равнодествующей Силы - катеты. Тогда F2=корень(R^2-F1^2) (по теореме Пифагора) F2=корень(169-144)=5
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