Даю 10 баллов за задачу по физике. Модуль равнодействующей сил, которые действуют на тело во взаимно перпендикулярных направлениях, равна 13 H. Модуль одной из этих сил равна 12 H. Чему равен модуль второй силы? ...

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Даю 10 баллов за задачу по физике. Модуль равнодействующей сил, которые действуют на тело во взаимно перпендикулярных направлениях, равна 13 H. Модуль одной из этих сил равна 12 H. Чему равен модуль второй силы?

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