Даю 100 баллов!! ——————————Все с полным решением, пожалуйста.3/7x=2,1;9х-7=6х+14;3(4-2х)+6=-2х+4;4(2х-1)-5х=3х-4;|2х-1|+7=8.Все с полным решением, пожалуйста .

Гость: Гость:

1) 3/7х=2,1=10/49х 2)9х-7=6х+6х+14 9х-6х-6х=14+7 9х=21 х=21:9 х=7/3=1 2/3 (это целая с дробью) 3) 3 (4-2х)+6=-2х+4 12-6х+6=-2х+4 -6х+2х=4-12 -4х=-8 х=-8:(-4) х=2 4)(2х-1)-5х=3х-4 2х-1-5х=3х-4 (расскрываем скобки!) 2х-3х-5х=-4+1 -6х=-3 х=0.5 (Блин, последний не помню как делать, помню в 6 классе делали))) Так что, без обид)