Даю 100 Б.НАПИШИТЕ НЕБОЛЬШОЕ СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ "КАКОЙ ПОСТУПОК МОЖНО НАЗВАТЬ БЛАГОРОДНЫМ".

Благородный поступок-это поступок, в котором человека отличает искренняя любовь к людям, желание помогать им, способность сочувствовать, сопереживать, а для этого необходимо иметь чувство собственного достоинства и чувство долга, честь и гордость.Но какой поступок можно назвать благородным?Попробуем поразмышлять на эту тему.