Даю 105 баллов!Помогите написать сочинение на тему " Какие испытания несет человеку война?". На основе литературного материала. 250-300 слов. Только н е скопированное из интернета. Заранее спасибо)

Великая Отечественная война 1941—1945 годов — одно из самых ужасных испытаний, выпавших на долю русского народа. Ее тяжести и кровопролития наложили огромный отпечаток на сознание людей и имели тяжелые последствия для жизни целого поколения. Со времени окончания войны прошло более пятидесяти лет. Почему же многие писатели продолжали и продолжают писать о ней? “Потому что тот подвиг, память о нем, сколько бы времени ни прошло, не остынет в наших сердцах”, — говорит В. Быков. “Лично я пишу о ней не только потому, что война — тяжелейшее испытание для человечества, — пишет Ю. Бондарев, — а потому, что мне чрезвычайно важно увидеть свой персонаж в самых сложных, самых драматических обстоятельствах, где нравственные ценности проверяются в предельной обостренности”. В целом, в литературе, посвященной теме Отечественной войны, можно выделить две тенденции. Часть произведений дает широкое, панорамное видение войны (трилогия К. Симонова “Живые и мертвые”, роман А. Чаковского “Блокада”). Другие произведения посвящены изображению частных событий, в них война показана глазами рядового бойца. Существует и определенная традиция изображения человека на войне. Воспитанных на русской гуманистической литературе писателей интересует, существует ли на войне, в бесчеловечных условиях, возможность оставаться человеком, сохранить свое достоинство и моральные принципы. Этой проблеме посвящены многие произведения белорусского писателя В. Быкова. Главная тема писателя — внутреннее содержание человека, его нравственные качества. И именно война, по мнению автора, является тем катализатором, который позволяет обнажить истинную сущность человека. “Во время войны, как никогда ни до ни после нее, обнаружилась важность человеческой нравственности, незыблемость основных моральных критериев. Меня интересует в первую очередь не сама война, даже не ее быт и не психология быта... но, главным образом, нравственный мир человека, возможности его духа”. Основным предметом изображения В. Быкова является партизанская война. Она особенно интересна для писателя, потому что именно на оккупированных территориях извечная проблема выбора стояла особенно остро и имела более разнообразные решения, мотивировки человеческих поступков были более сложными, а судьбы людей — богаче и зачастую трагичнее, чем в любом организованном армейском подразделении, где многие вопросы разрешаются назначенными командирами или по уставу.