ДАЮ 15 БАЛЛОВ!!! Прочитай текст. найди имена прилагательные. Выпиши их, распределяя по разрядам. Прилагательных какого разряда нет в тексте? Слышал я мельком от старика Бу шо, что он во время революции был в Париже, м...

ДАЮ 15 БАЛЛОВ!!! Прочитай текст. найди имена прилагательные. Выпиши их, распределяя по разрядам. Прилагательных какого разряда нет в тексте? Слышал я мельком от старика Бу шо, что он во время революции был в Париже, мне очень хотелось расспросить его; но Бушо был человек суровый и угрюмый, с огромным носом и металлическими очками; он никогда не пускался в излишние разговоры со мной, спрягал глаголы, диктовал примеры, бранил меня и уходил, опираясь на толстую сучковатую палку. PS Заранее спасибо.