ДАЮ 15 БАЛ.Найдите словосочетание, которое отличается от остальных видом связи слов(согласование , управление, примыкание) . В соответствующей форме , из первых участников , с воя игра,этот стадион ,городские достопри...

ДАЮ 15 БАЛ.Найдите словосочетание, которое отличается от остальных видом связи слов(согласование , управление, примыкание) . В соответствующей форме , из первых участников , с воя игра,этот стадион ,городские достопримечательности, рукав реглан,бабушкино вязание,весь день .

Это словосочетание РУКАВ РЕГЛАН ,потому что оно построено на связи управление ,но является несогласованным определением : рукав какой?-реглан Остальные словосочетания связаны связью согласование .