Даю 20 баллов! Почему в Атлантическом океане моря мелководных? И почему в нем средняя соленость?

Показатели солености поверхностных вод Атлантического океана отличаются гораздо большим разнообразием, чем в других океанах. Наибольшие значения (36-37 %о — максимальная величина для открытой части Мирового океана) характерны для притропических районов с малыми годовыми суммами осадков и сильным испарением. Высокая соленость связана также с поступлением соленых вод из Средиземного моря через мелководный Гибралтарский пролив. С другой стороны, большие участки водной поверхности обладают средней океанической и даже пониженной соленостью. Это связано с большими суммами атмосферных осадков (в приэкваториальных районах) и опресняющим воздействием крупных рек (Амазонки, Ла-Платы, Ориноко, Конго и др.). В высоких широтах снижение солености до 32-34 %о, особенно в летнее время, объясняется таянием айсбергов и плавучих морских льдов.