Даю 35 баллов.Сделать схему предложения.Егорушка вспомнил неделю тому назад в день Казанской Божией Матери он ходил с мамашей в острожную церковь на престольный праздник.

.Егорушка вспомнил, как неделю тому назад, в день Казанской Божией Матери, он ходил с мамашей в острожную церковь напрестольный праздник. [ == ], (как ..., когда именно?_._._._,....) Это сложноподчиненное с придаточным дополнительным, в котором есть уточняющий член - обстоятельство времени) Такая схема будет при условии, что Вы пропустили в предложении союз КАК....