ДАЮ 60 баллов!!!Как лучше шутка кирила Петровича изменила отношение действующих лиц друг другу?(роман А.С.Пушкина Дубровский)

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ДАЮ 60 баллов!!!Как лучше шутка кирила Петровича изменила отношение действующих лиц друг другу?(роман А.С.Пушкина Дубровский)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Слушай,брат,Андрей Гаврилыч,коль в твоём Володьке будет путь,так отдам за него свою Машу.ДАРОМ,ЧТО ОН ГОЛ,КАК СОКОЛ
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