ДАЮ 60 баллов!!!Как лучше шутка кирила Петровича изменила отношение действующих лиц друг другу?(роман А.С.Пушкина Дубровский)
Разное
ДАЮ 60 баллов!!!Как лучше шутка кирила Петровича изменила отношение действующих лиц друг другу?(роман А.С.Пушкина Дубровский)
Ответ(ы):
Гость:
Слушай,брат,Андрей Гаврилыч,коль в твоём Володьке будет путь,так отдам за него свою Машу.ДАРОМ,ЧТО ОН ГОЛ,КАК СОКОЛ
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