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Даю 70 БАЛІВЧим шапкові гриби відрізняються від цвілевих грибів. Допоможіть будь ласка
Даю 70 БАЛІВЧим шапкові гриби відрізняються від цвілевих грибів. Допоможіть будь ласка
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. у цвілевих грибів не має шапинки
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