Даю 70 БАЛІВЧим шапкові гриби відрізняються від цвілевих грибів. Допоможіть будь ласка

Даю 70 БАЛІВЧим шапкові гриби відрізняються від цвілевих грибів. Допоможіть будь ласка

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1. у цвілевих грибів не має шапинки
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