ДАЮ 99 БАЛЛОВ1)Хороши снежные зимы в России!2) Непогоду сменяют ясные дни.3) Блестят на солнце глубокие сугробы, скрылись подо льдом большие реки и маленькие речонки.4) Припор ошила зима землю снежной шубкой.5) Отдыха...

ДАЮ 99 БАЛЛОВ1)Хороши снежные зимы в России!2) Непогоду сменяют ясные дни.3) Блестят на солнце глубокие сугробы, скрылись подо льдом большие реки и маленькие речонки.4) Припор ошила зима землю снежной шубкой.5) Отдыхает земля, набирает силу. 6)Наполняется жизнью зимний лес.7) Вот простучал по сухому дереву дятел.8) По всему лесу отбивает дробь лесной барабанщик.9) С шумом пролетит рябчик, поднимется из снежной пыли глухарь.10) Стайка веселых клестов расселась на ветках ели.11) Стоишь и любуешься, как ловко они вонзают свои клювики в шишки, выбирают из них семена.12) С сучка на сучок перепрыгивает шустрый бельчонок. 13)Вот прилетела большая сова и подала голос.14) Ей отозвались другие совы. 15)Пискнула тихонько лесная мышь, пробежала по снегу и скрылась под пнем в сугробе. (По И. Соколову-Микитову) 1.из предложения 2-6 выпишите слово с чередующейся безударной гласной е-и в корне. 2.из предложения 1-4 выпишите слово с приставкой,правописание которой определяется правилом"в приставке пишется и,если слово имеет значение неполное действие" 3.из предложения 1-5 выпишите слово,правописание которого определяется правилом"в суффиксах имён существительных после шипящих под ударением пишется о, без ударения-е" 4.из предложения 2-5 выпишите слово,правописание которого определяется правилом"не с существительными,прилагательными и наречиями пишется слитно,если можно заменить синонимом" 5.из предложения 10-13 выпишите слова,правописание которых определяется правилом"на конце глаголов 2-го лица после шипящих пишется ь" 6.из предложения 11-15 выпишите слово,правописание которого определяется правилом"на конце приставки перед глухим согласным пишется с" 7.выпишите номер бессоюзного сложного предложения. 8.выпишите номера простых предложений с однородными сказуемыми. 9.выпишите номер сложноподчиненного предложения.