Дедушка и внук должны покрасить забор длиной 48м. Дедушка может покрасить забор за 8 часов,а внук за 12часов. За сколько часов покрасят они весь забор,если будут работать совместно ,не мешая друг другу
Математика
Дедушка и внук должны покрасить забор длиной 48м. Дедушка может покрасить забор за 8 часов,а внук за 12часов. За сколько часов покрасят они весь забор,если будут работать совместно ,не мешая друг другу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48/8=6 48/12=4 48/(6+4)=4,8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Русский язык
Литература