Дедушка и внук должны покрасить забор длиной 48м. Дедушка может покрасить забор за 8 часов,а внук за 12часов. За сколько часов покрасят они весь забор,если будут работать совместно ,не мешая друг другу

Математика

Дедушка и внук должны покрасить забор длиной 48м. Дедушка может покрасить забор за 8 часов,а внук за 12часов. За сколько часов покрасят они весь забор,если будут работать совместно ,не мешая друг другу

Автор: Гость