Дедушка когда внуку задал задачу:День,когда послезавтра станет lt;вчераgt;,будет т??кже далеко от воскресенья,как и тот день,когда позавчера былоlt;завтраgt;.Помогите внуку:в какой день недели это сказано?

Математика
Дедушка когда внуку задал задачу:День,когда послезавтра станет lt;вчераgt;,будет т??кже далеко от воскресенья,как и тот день,когда позавчера былоlt;завтраgt;.Помогите внуку:в какой день недели это сказано?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это воскресенье! Послезавтра станет вчера это +4 дня позавчера завтра -4 дня Числа равны, значит дни равноудалены только в разные стороны, следовательно это воскресенье.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
6.35*4.82 Не вникаюсь напишите ответ и как вы это решили дам 20 БАЛЛОВ!
Ответить
Математика
В ведро надоили 8л. Молока.как при помощи бидонов вместимостью 5л и 3л.разделить пополам молоко из ведра?
Ответить
Русский язык
Какое проверочное слово к слову молодой
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста 2 и 7 заранее спасибо
Ответить
Математика
Ширина прямоугольника 18см,что составляет одну-третью часть его длины.Найди перим??тр этого прямоугольника
Ответить