Дедушка когда внуку задал задачу:День,когда послезавтра станет lt;вчераgt;,будет т??кже далеко от воскресенья,как и тот день,когда позавчера былоlt;завтраgt;.Помогите внуку:в какой день недели это сказано?
Математика
Дедушка когда внуку задал задачу:День,когда послезавтра станет lt;вчераgt;,будет т??кже далеко от воскресенья,как и тот день,когда позавчера былоlt;завтраgt;.Помогите внуку:в какой день недели это сказано?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это воскресенье! Послезавтра станет вчера это +4 дня позавчера завтра -4 дня Числа равны, значит дни равноудалены только в разные стороны, следовательно это воскресенье.
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