Дедушка когда внуку задал задачу:День,когда послезавтра станет lt;вчераgt;,будет т??кже далеко от воскресенья,как и тот день,когда позавчера былоlt;завтраgt;.Помогите внуку:в какой день недели это сказано?

Математика

Дедушка когда внуку задал задачу:День,когда послезавтра станет lt;вчераgt;,будет т??кже далеко от воскресенья,как и тот день,когда позавчера былоlt;завтраgt;.Помогите внуку:в какой день недели это сказано?

Автор: Гость