Дедушка на ослике перевез 24 мешка с картошкой,кладя каждый раз на тележку по 4 мешка. Сколько мешков дедушка должен класть ослику на тележку ,чтобы сделать такое же количество поездок,но перевезти 36 мешков?

Математика

Дедушка на ослике перевез 24 мешка с картошкой,кладя каждый раз на тележку по 4 мешка. Сколько мешков дедушка должен класть ослику на тележку ,чтобы сделать такое же количество поездок,но перевезти 36 мешков?

Автор: Гость