Дедушка на ослике перевез 24 мешка с картошкой,кладя каждый раз на тележку по 4 мешка. Сколько мешков дедушка должен класть ослику на тележку ,чтобы сделать такое же количество поездок,но перевезти 36 мешков?
Математика
Дедушка на ослике перевез 24 мешка с картошкой,кладя каждый раз на тележку по 4 мешка. Сколько мешков дедушка должен класть ослику на тележку ,чтобы сделать такое же количество поездок,но перевезти 36 мешков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девять поездок на ослике
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