Дедушка принес домой 19 слив . Себе он взял 5 слив , а остальные поделил поровну межд?? двумя внуками . По сколько слив получил каждый внук ?

Математика

Дедушка принес домой 19 слив . Себе он взял 5 слив , а остальные поделил поровну межд?? двумя внуками . По сколько слив получил каждый внук ?

Автор: Гость