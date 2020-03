Dein deutscher Freund Florian aus Koln schriebt uber seine Sommerferien: ...In den Ferien habe ich viel gemacht - es war toll! Ich war an der Ostsee und bin jeden Vormittag gesegelt. Nachmittags haben wir Tennis und Volleyball...

Dein deutscher Freund Florian aus Koln schriebt uber seine Sommerferien: ...In den Ferien habe ich viel gemacht - es war toll! Ich war an der Ostsee und bin jeden Vormittag gesegelt. Nachmittags haben wir Tennis und Volleyball gespielt und abends in der Disko getanzt. Hier habe ich einen Jungen kennengelernt. Und wo warst du im Sommer? Was Interessantes hast du erlebt? Hast du auch neue Freunde kennengelern? ...In den Weihnachtsferien fliege ich mit meinen Eltern in die Schweiz... Nun möchtest du deinem deutchen Freund einen Brief schreiben, in dem du: Florians Fragen beantwortest 3 Fragen über seine Reise in die schweiz formuliert. Der Brief soll 100-140 Worter enthalten. Vergiss auch nicht das Datum, die Andere, den Gruß und die Unterschrift.

