Делаем выводы по произведениюВ.Г.Распутина''Уроки французкого''1. Когда герой расс??аза понял истинный смысл игры , которую придумала учи ельница? 2. Расскажите о герое по плану : а) Почему мальчик оказался в райцентре? б) Как ...
Литература
Делаем выводы по произведениюВ.Г.Распутина''Уроки французкого''1. Когда герой расс??аза понял истинный смысл игры , которую придумала учи ельница? 2. Расскажите о герое по плану : а) Почему мальчик оказался в райцентре? б) Как он чувствовал себя на новом месте? в) Почему он не убежал в деревню? г) Какие отношения сложились у него с товарищами? д) Почему он ввязался в игру на деньги? е) Как характеризуют его отношения с учительницей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)он приехал в райцентр чтобы учиться в школе,так как в деревне он не мог получить хорошего образования.б)он скучал по дому,потому что ездить было дорого,мальчик болел и все деньги тратил на молоко,которое поддерживало его здоровье.д)он ввязался в игру за деньги чтобы не быть зависимым от мамы так как они были бедные он считал что все деньги идут на его жизнь и матери просто не на что жить.е)мальчику очень нравилась учительница,но ему было перед ней стыдно,потому что он не мог должным образом отблагодарить ее за хорошее отношение. учительница придумала игру для того чтобы мальчик не ходил где-то по подворотням и не искал приключений она его пожалела. а когда учительницу уволили мальчики понял ее отношение и был благодарен ей всю жизнь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Настя не ищет работу в данный момент, потому что она родила и находится в декретно?? отпуске. Когда ее ребенок будет ходить в садик она бы хотела н...
Немецкий язык
Математика
Первый участник марафонского забега финишировал, показав время 2 ч 12 мин 43 сек. Сотый участник показал результат на 53 мин 18 сек хуже. За скольк...