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Делимое 80 ,делитель 10. Укажи частное.
Делимое 80 ,делитель 10. Укажи частное.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
80 : 10 = 8. 8 - результат деления, соответственно и частное
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