Дельтаплан пролетел в первую минуту 490м, во вторую в 2 раза больше, чем в первую, а в третью на 150 м меньше чем во вторую. сколько метров пролетел

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Дельтаплан пролетел в первую минуту 490м, во вторую в 2 раза больше, чем в первую, а в третью на 150 м меньше чем во вторую. сколько метров пролетел

Автор: Гость