Дельтаплан пролетел в первую минуту 490м, во вторую в 2 раза больше, чем в первую, а в третью на 150 м меньше чем во вторую. сколько метров пролетел
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Дельтаплан пролетел в первую минуту 490м, во вторую в 2 раза больше, чем в первую, а в третью на 150 м меньше чем во вторую. сколько метров пролетел
Ответ(ы):
Гость:
1) 490*2=980 (м) он пролетел во вторую минуту 2) 980-150=830 (м) он пролетел в третью 3)490+980+830=2300(м) всего Ответ : пролетел 2300 м
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