Денис и Дэн играли lt;lt;в городаgt;gt;. Денис вспомнил 32 названия городов Америки, а ??эн - названия 16 русских городов. Какие вопросы можно задать к этому условию?
Математика
Денис и Дэн играли lt;lt;в городаgt;gt;. Денис вспомнил 32 названия городов Америки, а ??эн - названия 16 русских городов. Какие вопросы можно задать к этому условию?
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Гость:
Кто больше задал вопросов? (денис) на сколько больше денис назвал городов? (16) во сколько раз больше денис городов? (в2)
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