Денис начал собирать из конструктора подъемный кран в 18:10 а закончил в 19:15 сколько минут денис собирал подъемный кран

Математика
Денис начал собирать из конструктора подъемный кран в 18:10 а закончил в 19:15 сколько минут денис собирал подъемный кран
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 час=60мин. 1)18+19+10+15=145мин.
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