Денис начал собирать из конструктора подъемный кран в 18:10 а закончил в 19:15 сколько минут денис собирал подъемный кран

Математика

Денис начал собирать из конструктора подъемный кран в 18:10 а закончил в 19:15 сколько минут денис собирал подъемный кран

Автор: Гость