ДЕНИСУ 13 ЛЕТ А ПАПЕ 40 ЛЕТ.НА СКОЛЬКО ЛЕТ ПАПА БЫЛ СТАРШЕ ДЕНИСА 4 ГОДА НАЗАД? ВО СКОЛЬКО РАЗ ПАПА БЫЛ СТАРШЕ ДЕНИСА 4 ГОДА НАЗАД?
Разное
ДЕНИСУ 13 ЛЕТ А ПАПЕ 40 ЛЕТ.НА СКОЛЬКО ЛЕТ ПАПА БЫЛ СТАРШЕ ДЕНИСА 4 ГОДА НАЗАД? ВО СКОЛЬКО РАЗ ПАПА БЫЛ СТАРШЕ ДЕНИСА 4 ГОДА НАЗАД?
Ответ(ы):
Гость:
40-4=36-сколько было бате. 13-4=9- было Денису. 36-9=27- 4 года назад старше 27:9=3- вот во сколько лет старше был батя Дениса.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
В каком предложении допущена ошибка (не пунктуационная!) или опечатка? 1.От асфальта мостовой и тротуаров шел сухой пар, как в турецкой бане. 2.На ...
Разное
Разное
Где земная кора имеет наибольшую толщину? а) На Западно- Сибирской равнине;б) в Гималаях;в) на дне океана;г) в Амазонской низменности. ...
Разное
Два пешехода отправляются одновременно в одном направлении из одного и того же места на прогулку по аллее парка. Скорость первого на 0,5 км/ч больш...
Разное
В кинотеатре показывают фильм длительность которого 2 часа 25 минут между каждыми двумя сеансами устраивается перерыв на полчаса первый сеанс начал...