ДЕНИСУ 13 ЛЕТ А ПАПЕ 40 ЛЕТ.НА СКОЛЬКО ЛЕТ ПАПА БЫЛ СТАРШЕ ДЕНИСА 4 ГОДА НАЗАД? ВО СКОЛЬКО РАЗ ПАПА БЫЛ СТАРШЕ ДЕНИСА 4 ГОДА НАЗАД?

Разное

ДЕНИСУ 13 ЛЕТ А ПАПЕ 40 ЛЕТ.НА СКОЛЬКО ЛЕТ ПАПА БЫЛ СТАРШЕ ДЕНИСА 4 ГОДА НАЗАД? ВО СКОЛЬКО РАЗ ПАПА БЫЛ СТАРШЕ ДЕНИСА 4 ГОДА НАЗАД?

Автор: Гость