День жизни первобыьонго мальчкика !
Разное
День жизни первобыьонго мальчкика !
Ответ(ы):
Гость:
Тут очень просто и понятно. Мальчики античного времени пытались подражать взрослым, то есть: охотиться с племенем, учиться множествам навыкам ( рыболовство, бортничество, огородничеством )
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