Деревянный брусок находится на наклонной плоскости С какой силой F направленной перпендикулярно плоскости нужно держать брусок чтобы он остался на ней в сспокойствие и не двигался ?Масса бруска 0.2 кг ,длина наклоненай плоскаст...
Физика
Деревянный брусок находится на наклонной плоскости С какой силой F направленной перпендикулярно плоскости нужно держать брусок чтобы он остался на ней в сспокойствие и не двигался ?Масса бруска 0.2 кг ,длина наклоненай плоскасти 1м, высота 0.5м,кафициент трения скольжения между телами и павнрхнастью 0.4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) определим угол наклонной плоскости через его синус sinα = h / l = 0,5 / 1 = 0,5 значит, угол α = 30° соответственно, cosα = √3 / 2 ≈ 0,866 2) по 1 закону Ньютона в векторном виде имеем: Fтр + N + mg + Fтяг = 0, Fтяг - искомая спроецируем вектора на оси OY и OX OY: N - Fтяг - mg cosα = 0 => N = Fтяг + mg cosα OX: u Fтяг + u mg cosα - mg sinα = 0 => Fтяг = mg (sinα - u cosα) / u, Fтяг = 2 (0,5 - 0,4 * 0,866) / 0,4, Fтяг = 0,768 H
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