Деревянный брусок находится на наклонной плоскости С какой силой F направленной перпендикулярно плоскости нужно держать брусок чтобы он остался на ней в сспокойствие и не двигался ?Масса бруска 0.2 кг ,длина наклоненай плоскаст...

Физика

Деревянный брусок находится на наклонной плоскости С какой силой F направленной перпендикулярно плоскости нужно держать брусок чтобы он остался на ней в сспокойствие и не двигался ?Масса бруска 0.2 кг ,длина наклоненай плоскасти 1м, высота 0.5м,кафициент трения скольжения между телами и павнрхнастью 0.4.

Автор: Гость