Деревянный брусок перемещают на расстояние 1 м равномерно по горизонтальной пове??хности стола с помощью динамометра. Определите работу силы упругости пружины динамометра и работу силы трения скольжения, если показания динамоме...

Физика

Деревянный брусок перемещают на расстояние 1 м равномерно по горизонтальной пове??хности стола с помощью динамометра. Определите работу силы упругости пружины динамометра и работу силы трения скольжения, если показания динамометра 2H

Автор: Гость