Деревянный брусок перемещают на расстояние 1 м равномерно по горизонтальной пове??хности стола с помощью динамометра. Определите работу силы упругости пружины динамометра и работу силы трения скольжения, если показания динамоме...
Физика
Деревянный брусок перемещают на расстояние 1 м равномерно по горизонтальной пове??хности стола с помощью динамометра. Определите работу силы упругости пружины динамометра и работу силы трения скольжения, если показания динамометра 2H
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A силы трения= F*s,судя по всему A силы упругости равна тому же,если не даны ни растяжение пружины,ни её коэффициент. A=2*1=2 Дж
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