Деревни до города 340 километров из деревни в город выехал мотоциклист со скорость?? 42 километров в час спустя 2 часа навстречу ему выехал велосипедист со скоростью 22 километров час через сколько часов они встретятся
Математика
Деревни до города 340 километров из деревни в город выехал мотоциклист со скорость?? 42 километров в час спустя 2 часа навстречу ему выехал велосипедист со скоростью 22 километров час через сколько часов они встретятся
Ответ(ы):
Гость:
340-(2часа * 42км/час) =256км осталось между мотоциклистом и велосипедистом, в момент, когда началось встречное движение. Далее суммарная скорость = 42+22= 64 км/час. Затем 256 км делим на 64 км/час = 4 часа. вот держи как смог
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
История
Кто из друзей афинского стратега Перикла руководил возведением храмов и статуй н?? афинском Акрополе? В каком преступлении был обвинён этот мастер ...
Математика