Деревни до города 340 километров из деревни в город выехал мотоциклист со скорость?? 42 километров в час спустя 2 часа навстречу ему выехал велосипедист со скоростью 22 километров час через сколько часов они встретятся

Математика

Деревни до города 340 километров из деревни в город выехал мотоциклист со скорость?? 42 километров в час спустя 2 часа навстречу ему выехал велосипедист со скоростью 22 километров час через сколько часов они встретятся

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