Десяток яиц стоит 44 рубля 52 копейки. Сколько стоят 15 таких яиц? (пожалуйста помагите решить задачку токо правильно и понятно)

Математика

Десяток яиц стоит 44 рубля 52 копейки. Сколько стоят 15 таких яиц? (пожалуйста помагите решить задачку токо правильно и понятно)

Автор: Гость