Десяток яиц стоит 44 рубля 52 копейки. Сколько стоят 15 таких яиц? (пожалуйста помагите решить задачку токо правильно и понятно)

Математика
Десяток яиц стоит 44 рубля 52 копейки. Сколько стоят 15 таких яиц? (пожалуйста помагите решить задачку токо правильно и понятно)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
44,52:2=22,26( стоят 5 яиц). 44,52+22,26=66,78стоят 15 яиц
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