Десяток пуговиц стоят 38 рублей.Сколько стоит 15 таких пуговиц?
Математика
Десяток пуговиц стоят 38 рублей.Сколько стоит 15 таких пуговиц?
Ответ(ы):
Гость:
38+19=57........................
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