Дети собрали 93 яблока, 87 груш и 129 слив. Каждый из ребят взял одинаковое количество яблок, одинаковое количество груш и одинаковое количество слив. Сколько детей участвовал о в сборе фруктов?

Делители числа 93: 3 и 31 Делители числа 87: 3 и 29 Делители числа 129: 3 и 43 Общий делитель всех чисел - 3 Значит было 3 ребят, каждый из которых собрал по 31 яблоку, 29 груш и 43 сливы