дети собрали урюк. из них 4/7 всего урюка они положили в первый ящик. остальное во второй ящик. масса урюка в первом ящике на 2 3/4 кг больше массы ур юка во втором ящике. сколько кг урюкав двух ящиках
дети собрали урюк. из них 4/7 всего урюка они положили в первый ящик. остальное во второй ящик. масса урюка в первом ящике на 2 3/4 кг больше массы ур юка во втором ящике. сколько кг урюкав двух ящиках
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1-4/7=3/7 всего урюка во 2м ящике 4/7-3/7=1/7 составляет 2 3/4 кг 2 3/4*7=19,25кг урюка в 2х ящиках