Девочка хочет изготовить три браслета.у неё есть красная,чёрная и синняя тесемки ?? три бусины:жёлтого,зелёного и белого цвета.сколько различных браслетов может быть изготовлено?

Математика

Девочка хочет изготовить три браслета.у неё есть красная,чёрная и синняя тесемки ?? три бусины:жёлтого,зелёного и белого цвета.сколько различных браслетов может быть изготовлено?

Автор: Гость