Девочка обшивает тесьмой скатерть прямоугольной формы .Хватит ли 420 см тесьмы ,если длина скатерти 1 м 20 см .а ширина на 40 см меньше
Математика
Девочка обшивает тесьмой скатерть прямоугольной формы .Хватит ли 420 см тесьмы ,если длина скатерти 1 м 20 см .а ширина на 40 см меньше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ищем вторую сторону. 120см-40см=80см теперь периметр (120+80)*2=200*2=400см 420см-400см=20см-остаток Ответ: да
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