Девочка обшивает тесьмой скатерть прямоугольной формы .Хватит ли 420 см тесьмы ,если длина скатерти 1 м 20 см .а ширина на 40 см меньше

Математика

Девочка обшивает тесьмой скатерть прямоугольной формы .Хватит ли 420 см тесьмы ,если длина скатерти 1 м 20 см .а ширина на 40 см меньше

Автор: Гость