Девочка приводят в детский сад в 7:30 мама забирает в 18:00 сколько времени девочка на??одится в детском саду

Математика
Девочка приводят в детский сад в 7:30 мама забирает в 18:00 сколько времени девочка на??одится в детском саду
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18:00-7:30=10:30....................................................................................

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