Девочка приводят в детский сад в 7:30 мама забирает в 18:00 сколько времени девочка на??одится в детском саду

Математика

Девочка приводят в детский сад в 7:30 мама забирает в 18:00 сколько времени девочка на??одится в детском саду

Автор: Гость