Девочки и мальчики не любят ссорится.подчеркнуть как части речи,записать графическую схему предложения.
Русский язык
Девочки и мальчики не любят ссорится.подчеркнуть как части речи,записать графическую схему предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
девочки, мальчики- сущ. одна линия и- союз в круг не- предлог в квадрат любят ссорится- глагол 2 линии это простое предложение схема- один квадрат, после нее написать "простое предложение"
Гость:
девочки(подлежащее) и (союз) мальчики(подлежащее) не(предлог) любят ссорится(сказуемые). [-и- =](только черточки длиннее)
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