Девочки к празднику купили 3 вида зефира : лимонный малинновый и яблочный. При звешиваний оказалось что яблосный зефир весит 400 граммов лимонный весит столько сколько яблочный и половина малинового, а малиновый столько, скольк...
Математика
Девочки к празднику купили 3 вида зефира : лимонный малинновый и яблочный. При звешиваний оказалось что яблосный зефир весит 400 граммов лимонный весит столько сколько яблочный и половина малинового, а малиновый столько, сколько яблочный и лимонный вместе. Сколько килограммов зефира взяли на праздник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яблочный 400 лимон 600 малиновый 400всего 1 кг 400 гр
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