Девочки к празднику купили 3 вида зефира : лимонный малинновый и яблочный. При звешиваний оказалось что яблосный зефир весит 400 граммов лимонный весит столько сколько яблочный и половина малинового, а малиновый столько, скольк...

Математика

Девочки к празднику купили 3 вида зефира : лимонный малинновый и яблочный. При звешиваний оказалось что яблосный зефир весит 400 граммов лимонный весит столько сколько яблочный и половина малинового, а малиновый столько, сколько яблочный и лимонный вместе. Сколько килограммов зефира взяли на праздник

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