Девочки отгадывали имена героев сказки ,,Золотой ключик, или Приключения Буратино. Таня записала слово из 8 разных букв, а Юля из 7 букв.На сколько меньше букв использовала Юля,чем Таня?На сколько больше разных букв использовал...

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Девочки отгадывали имена героев сказки ,,Золотой ключик, или Приключения Буратино. Таня записала слово из 8 разных букв, а Юля из 7 букв.На сколько меньше букв использовала Юля,чем Таня?На сколько больше разных букв использовала Таня,чем Юля?2 действия

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