Девочки отгадывали имена героев сказки ,,Золотой ключик, или Приключения Буратино. Таня записала слово из 8 разных букв, а Юля из 7 букв.На сколько меньше букв использовала Юля,чем Таня?На сколько больше разных букв использовал...
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Девочки отгадывали имена героев сказки ,,Золотой ключик, или Приключения Буратино. Таня записала слово из 8 разных букв, а Юля из 7 букв.На сколько меньше букв использовала Юля,чем Таня?На сколько больше разных букв использовала Таня,чем Юля?2 действия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8-7=1(б) ответ: на одну букву меньше использовала Юля чем Таня. 1)8+7=15(б) Ответ: на 15 букв больше использовала Таня чем Юля
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