Девочки пошли в лес за грибами. Они собрали 50 грибов. Юля собрала столько грибов, ч??о количество их можно поделить между тремя девочками поровну. Маша собрала на 2 гриба больше, чем Юля. Даша собрала меньше всех. Сколько гриб...

Гость: Гость:

Пусть Юля собрала х грибов, тогда Маша собрала (х + 2) грибов. Вместе Юля и Маша собрали: х + х + 2 = 2х + 2 (грибов). Значит, Даша собрала: 50 - 2х - 2 = 48 - 2х (грибов). Меньше всего собрала грибов Даша. Среднее количество грибов собрала Юля. x > 48 - 2x x + 2x > 48 3x > 48 x > 48 : 3 x > 16 Значит, Юля собрала больше 16 грибов. Запишем числа большие 16 и кратные 3. Это: 18; 21; 24 и т.д. Допусти, что Юля собрала 18 грибов. Тогда Маша собрала: 18 + 2 = 20 (грибов). Даша собрала: 50 - 18 - 20 = 12 (грибов). Допустим, что Юля собрала 21 гриб. Тогда Маша собрала: 21 + 2 = 23 (гриба). Даша собрала: 50 - 21 - 23 = 6 (грибов). Допустим, что Юля собрала 24 гриба. Тогда Маша собрала: 24 + 2 = 26 (грибов). Даша собрала: 50 - 24 - 26 = 0 (грибов). Так как про Дашу сказано, что она хоть и меньше всех, но все таки собрала грибы, то получаем два варианта: I) Юля - 18 грибов; Маша - 20 грибов; Даша - 12 грибов. II) Юля - 21 гриб; Маша - 23 гриба; Даша - 6 грибов.