Девочки занимаются рукоделием.У них есть атласная лента длиной 10 метров, которой ??ни обшивают салфетки. Пятую часть этой ленты они уже истратили. Сколько метров ленты девочки израсходовали
Математика
Девочки занимаются рукоделием.У них есть атласная лента длиной 10 метров, которой ??ни обшивают салфетки. Пятую часть этой ленты они уже истратили. Сколько метров ленты девочки израсходовали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 : 5 = 2 метра - ленты уже истратили
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