Джусппе делает одного Буратино за 1 час 45 минут. После каждых трёх сделаных Буратино Джусппе вынужден отдыхать полчаса Папа Карло принёс Джусппе заказ на 10 Буратино.Во ско лько Карло может прийти за вфполненым заказ...

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Джусппе делает одного Буратино за 1 час 45 минут. После каждых трёх сделаных Буратино Джусппе вынужден отдыхать полчаса Папа Карло принёс Джусппе заказ на 10 Буратино.Во ско лько Карло может прийти за вфполненым заказом, если сам заказ он принёс в 18 часов 30 минут решение

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