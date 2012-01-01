Джусппе делает одного Буратино за 1 час 45 минут. После каждых трёх сделаных Буратино Джусппе вынужден отдыхать полчаса Папа Карло принёс Джусппе заказ на 10 Буратино.Во ско лько Карло может прийти за вфполненым заказ...

Разное
Джусппе делает одного Буратино за 1 час 45 минут. После каждых трёх сделаных Буратино Джусппе вынужден отдыхать полчаса Папа Карло принёс Джусппе заказ на 10 Буратино.Во ско лько Карло может прийти за вфполненым заказом, если сам заказ он принёс в 18 часов 30 минут решение
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Гость:
слушай а отдых?
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