Дядя Федор решил отправить папе и маме В москву 14 кг яблок . 7кг и 4кг сушеных грибов В одну посылку можно положить только 5 кг .Сколько посылок потребуется отправить дяде Федору ?

Математика
Дядя Федор решил отправить папе и маме В москву 14 кг яблок . 7кг и 4кг сушеных грибов В одну посылку можно положить только 5 кг .Сколько посылок потребуется отправить дяде Федору ?
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Гость:
14+7+4= 25 всего кг   25:5=5 посылок  Ответ:5 посылок
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