Дядя Федор решил отправить папе и маме В москву 14 кг яблок . 7кг и 4кг сушеных грибов В одну посылку можно положить только 5 кг .Сколько посылок потребуется отправить дяде Федору ?

Математика

Дядя Федор решил отправить папе и маме В москву 14 кг яблок . 7кг и 4кг сушеных грибов В одну посылку можно положить только 5 кг .Сколько посылок потребуется отправить дяде Федору ?

Автор: Гость