Диагностическая работа по русскому языку 6 клас. 20вопросов 18 из них я смогу а эти д??е увы нет помогите пожалуйста я вас прошу. 1) скажите слово, в котором есть звонкий согл звук, не имеющий пары по глупости и звонкости живот...
Русский язык
Диагностическая работа по русскому языку 6 клас. 20вопросов 18 из них я смогу а эти д??е увы нет помогите пожалуйста я вас прошу. 1) скажите слово, в котором есть звонкий согл звук, не имеющий пары по глупости и звонкости живот, Дюшес, щепка, берег. 2) Укажите слово какой части речи Отсутствует в предложении. Создавать новые слова — не простое, но интересное заданятие. имя сущ., имя пред., глагол, предлог.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Живот 2. Предлог Удачи на диагностике)
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